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На пресс-конференции московского Депобразования в четверг будут говорить о 150-летии открытия таблицы Д.И. Менделеева

Московский Депобразования в ближайший четверг проведет пресс-конференцию в честь 150-летия со дня создания периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Участниками мероприятия станут вице-президент РХО Ю.Горбунова, директор школы No 1253 Н.Акулова и пр. Такую информацию передает сайт столичного градоначальника.

На пресс-конференции московского Депобразования в четверг будут говорить о 150-летии открытия таблицы Д.И. Менделеева


Во время пресс-конференции подробное обсуждение получат электронные материалы на тему создания периодической таблицы химических элементов, которые разрабатываются на платформе передового образовательного проекта «Московская электронная школа» для местного педагогического сообщества и школьников. В то же время журналистам предоставят информацию о мероприятиях, которые пройдут в мегаполисе в честь юбилея. Их организацией занимаются местные высшие учебные заведения и научные организации.

По итогам мероприятия состоится селекторное заседание столичного Депобразования. Лидер образовательного ведомства, министр Исаак Калина ответит на вопросы СМИ.



 
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Добавил: Инна Сегодня, 12:24

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