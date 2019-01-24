На пресс-конференции московского Депобразования в четверг будут говорить о 150-летии открытия таблицы Д.И. Менделеева





Во время пресс-конференции подробное обсуждение получат электронные материалы на тему создания периодической таблицы химических элементов, которые разрабатываются на платформе передового образовательного проекта «Московская электронная школа» для местного педагогического сообщества и школьников. В то же время журналистам предоставят информацию о мероприятиях, которые пройдут в мегаполисе в честь юбилея. Их организацией занимаются местные высшие учебные заведения и научные организации.По итогам мероприятия состоится селекторное заседание столичного Депобразования. Лидер образовательного ведомства, министр Исаак Калина ответит на вопросы СМИ.