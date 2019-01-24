На пресс-конференции московского Депобразования в четверг будут говорить о 150-летии открытия таблицы Д.И. Менделеева
Московский Депобразования в ближайший четверг проведет пресс-конференцию в честь 150-летия со дня создания периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Участниками мероприятия станут вице-президент РХО Ю.Горбунова, директор школы No 1253 Н.Акулова и пр. Такую информацию передает сайт столичного градоначальника.
Во время пресс-конференции подробное обсуждение получат электронные материалы на тему создания периодической таблицы химических элементов, которые разрабатываются на платформе передового образовательного проекта «Московская электронная школа» для местного педагогического сообщества и школьников. В то же время журналистам предоставят информацию о мероприятиях, которые пройдут в мегаполисе в честь юбилея. Их организацией занимаются местные высшие учебные заведения и научные организации.
По итогам мероприятия состоится селекторное заседание столичного Депобразования. Лидер образовательного ведомства, министр Исаак Калина ответит на вопросы СМИ.
Во время пресс-конференции подробное обсуждение получат электронные материалы на тему создания периодической таблицы химических элементов, которые разрабатываются на платформе передового образовательного проекта «Московская электронная школа» для местного педагогического сообщества и школьников. В то же время журналистам предоставят информацию о мероприятиях, которые пройдут в мегаполисе в честь юбилея. Их организацией занимаются местные высшие учебные заведения и научные организации.
По итогам мероприятия состоится селекторное заседание столичного Депобразования. Лидер образовательного ведомства, министр Исаак Калина ответит на вопросы СМИ.
Общество
Добавил: Инна Сегодня, 12:24