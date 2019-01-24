Мария Миронова поздравила сына с дебютом в кинофильме "Наследники"





Актриса в посте отметила, что ее сын очень быстро вырос. Кинозвезда сообщила фанатам, что Андрей принимал участие в съемках российского телесериала «Наследники». Публикация кинозвезды в течение четырнадцати часов собрала более 11 000 отметок «Нравится» и свыше 310 комментариев. Подписчики заявили, что сын их любимицы очень внешне похож на своего популярного дедушку Андрея Миронова.Фанаты сказали, что у Андрея Удалова есть молодость, красота и талант. Фолловеры пожелали сыну актрисы работоспособности, здоровья, а также везения. По словам подписчиков, они обязательно посмотрят фильм с его участием.