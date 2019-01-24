На Неделе высокой моды в Париже Наоми Кэмпбелл обнажила грудь
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою грудь, пройдясь по подиуму в полупрозрачном платье. Ее выход закрывал показ итальянского модного дома Valentino, в рамках которого на Неделе высокой моды в Париже демонстрировались новинки сезона весна-лето 2019.
Традиционно завершает показ высокой моды девушка в белом или светлом свадебном платье. Но в этот раз Пьерпаоло Пиччоли, являющийся креативным директором дома Valentino, решил вывести на подиум 48-летнюю Наоми Кэмпбелл в черном полупрозрачном платье с пышной юбкой.
Ранее Наоми Кэмпбелл можно было увидеть в ноябре прошлого года в рождественском рекламном клипе, снятом по заказу ювелирно-часовой компании Tiffany&Co. В ролике под названием «Поверь в мечты» (Believe in Dreams) супермодель предстала в образе Безумного шляпника из сказки Льюиса Кэролла «Алиса в Стране Чудес». События клипа развивались в магазине Tiffany&Co на 5 авеню в Нью-Йорке, где она угощала из фирменной посуды других персонаже произведения Кэролла.
Традиционно завершает показ высокой моды девушка в белом или светлом свадебном платье. Но в этот раз Пьерпаоло Пиччоли, являющийся креативным директором дома Valentino, решил вывести на подиум 48-летнюю Наоми Кэмпбелл в черном полупрозрачном платье с пышной юбкой.
Ранее Наоми Кэмпбелл можно было увидеть в ноябре прошлого года в рождественском рекламном клипе, снятом по заказу ювелирно-часовой компании Tiffany&Co. В ролике под названием «Поверь в мечты» (Believe in Dreams) супермодель предстала в образе Безумного шляпника из сказки Льюиса Кэролла «Алиса в Стране Чудес». События клипа развивались в магазине Tiffany&Co на 5 авеню в Нью-Йорке, где она угощала из фирменной посуды других персонаже произведения Кэролла.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:47