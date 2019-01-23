Белорусская антарктическая станция будет работать круглый год





О решении работать круглый год на антарктической станции представителя СМИ рассказал директор Национальной академии наук Гусаков Владимир. Он сообщил, что подходит к концу строительство станции в Антарктиде. Ученый подчеркнул, что в этом году планируется закончить все необходимые работы. Это даст возможность изучать ледяной континент независимо от периода года.Отметим, что в Антарктиде давно имеются географические названия, авторство которых принадлежит именно белорусским полярникам. Например, на карте есть остров Березина и местность Полоцк.Академик, проанализировав работу ученых за прошлый год, рассказал, что налажен выпуск новинок в сфере электронных компонентов для использования в просторах космоса, также были разработаны способы по обработке информации. Уровень производства материалов, которые будут применять во время исследования Вселенной поднялся. На сегодняшний день промышленные предприятия совместно со специалистами разрабатывают беспилотную технику.