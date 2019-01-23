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Ума Турман посетила Неделю моды с 20-летней дочерью

Знаменитая голливудская актриса Ума Турман посетила Неделю моды во французской столице. А компанию ей составила ее 20-летняя дочь Майя Рэй.
Ума Турман посетила Неделю моды с 20-летней дочерью

Ума Турман не часто рассказывает о своей личной жизни и детях, однако она решила посетить Неделю высокой моды в Париже со старшей дочерью. В частности их заметили на показе коллекции от великого модельера Джорджо Армани. В качестве наряда она выбрала одежду черного цвета: юбка, жакет и водолазка. Подчеркнул ее строгий образ маленький клатч. Майа Рэй надела рубашку с галстуком-бабочкой, голубые брюки и плюшевое пальто того же цвета. Многие фанаты заметили удивительное сходство родственниц как во внешности, так и во вкусе.

Звезда кинофильма «Криминальное чтиво» Ума Турман несколько раз была замужем, однако ни один из браков счастья ей так и не принес. На сегодняшний день она воспитывает троих детей: двух дочерей и сына. Майя Рэй самая старшая.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:14

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