Ученые связали цвет стрекозиных крыльев с температурой





После анализа огромного массива снимка стрекоз, которые сделали фотолюбители в Северной Америке, ученые определили, что в жарких местах насекомые не имеют яркого окраса по сравнению с обитателями умеренных широт. Кроме этого, авторы исследования провели эксперименты, нагрузив стрекоз физической активностью и самостоятельно покрасив крылья самцов.Если температура была умеренной, то оттенок становится более темным, а мускулы срабатывали более сильнее. Напротив, в жару темные крылья приводили к существенному перегреву, а физическое состояние насекомых существенно ухудшалось.