Ученые связали цвет стрекозиных крыльев с температурой
Крылья стрекоз имеют тот или иной цвет, исходя из поддержания определенной температуры извне. Эту особенность заметили ученые из Кейсовского университета. Они считают, что, возможно, данный фактор будет определять некоторые другие броские цвета и у птиц.
После анализа огромного массива снимка стрекоз, которые сделали фотолюбители в Северной Америке, ученые определили, что в жарких местах насекомые не имеют яркого окраса по сравнению с обитателями умеренных широт. Кроме этого, авторы исследования провели эксперименты, нагрузив стрекоз физической активностью и самостоятельно покрасив крылья самцов.
Если температура была умеренной, то оттенок становится более темным, а мускулы срабатывали более сильнее. Напротив, в жару темные крылья приводили к существенному перегреву, а физическое состояние насекомых существенно ухудшалось.
После анализа огромного массива снимка стрекоз, которые сделали фотолюбители в Северной Америке, ученые определили, что в жарких местах насекомые не имеют яркого окраса по сравнению с обитателями умеренных широт. Кроме этого, авторы исследования провели эксперименты, нагрузив стрекоз физической активностью и самостоятельно покрасив крылья самцов.
Если температура была умеренной, то оттенок становится более темным, а мускулы срабатывали более сильнее. Напротив, в жару темные крылья приводили к существенному перегреву, а физическое состояние насекомых существенно ухудшалось.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:24