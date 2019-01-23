Американские войска испытывают новую экспериментальную гаубицу





Ресурс Defence Blog представил запись испытаний новой 155-миллиметровой гаубицы США. Brutus или "Брут" спроектировали, основываясь на опыте ведения войны в Ираке и Сирии. Устанавливается артиллерийское орудие на грузовик модели FMTV 6X6. Поскольку "Брут" имеет в арсенале множество разных боеприпасов, он подходит для устранения защищённых целей.С помощью гаубицы американские силовики планируют останавливать манёвры бронетанковых войск, лишать чужие подразделения мобильности. Также по мере надобности Brutus может осветить либо затемнить район боевых действий.На сегодняшний день морские и сухопутные войска США вооружают буксируемыми М777 и М119. В будущем их заменят более лёгкими, функциональными и мобильными орудиями, каким и является экспериментальный "Брут".Первые фото гаубицы появились в Сети 26 октября прошлого года на странице Facebook 75-й полевой артиллерийской бригады США.