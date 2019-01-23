Американские войска испытывают новую экспериментальную гаубицу
Американские войска испытывают новую экспериментальную гаубицу "Брут", которая заменит орудия М777 и М119. Оружие стреляет различными боеприпасами и подходит для ряда боевых манёвров.
Ресурс Defence Blog представил запись испытаний новой 155-миллиметровой гаубицы США. Brutus или "Брут" спроектировали, основываясь на опыте ведения войны в Ираке и Сирии. Устанавливается артиллерийское орудие на грузовик модели FMTV 6X6. Поскольку "Брут" имеет в арсенале множество разных боеприпасов, он подходит для устранения защищённых целей.
С помощью гаубицы американские силовики планируют останавливать манёвры бронетанковых войск, лишать чужие подразделения мобильности. Также по мере надобности Brutus может осветить либо затемнить район боевых действий.
На сегодняшний день морские и сухопутные войска США вооружают буксируемыми М777 и М119. В будущем их заменят более лёгкими, функциональными и мобильными орудиями, каким и является экспериментальный "Брут".
Первые фото гаубицы появились в Сети 26 октября прошлого года на странице Facebook 75-й полевой артиллерийской бригады США.
Ресурс Defence Blog представил запись испытаний новой 155-миллиметровой гаубицы США. Brutus или "Брут" спроектировали, основываясь на опыте ведения войны в Ираке и Сирии. Устанавливается артиллерийское орудие на грузовик модели FMTV 6X6. Поскольку "Брут" имеет в арсенале множество разных боеприпасов, он подходит для устранения защищённых целей.
С помощью гаубицы американские силовики планируют останавливать манёвры бронетанковых войск, лишать чужие подразделения мобильности. Также по мере надобности Brutus может осветить либо затемнить район боевых действий.
На сегодняшний день морские и сухопутные войска США вооружают буксируемыми М777 и М119. В будущем их заменят более лёгкими, функциональными и мобильными орудиями, каким и является экспериментальный "Брут".
Первые фото гаубицы появились в Сети 26 октября прошлого года на странице Facebook 75-й полевой артиллерийской бригады США.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:44