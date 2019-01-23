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В России на 20-30 тысяч рублей подорожали автомобили Smart

После того, как эксперты провели анализа цен на потребительском рынке России, они смогли зафиксировать, что автомобили от компании Smart подорожали. Сотрудники интернет-ресурса «Цена авто» рассказали, что стоимость данных транспортный средств поднялась в среднем на 20-30 тысяч рублей.
В России на 20-30 тысяч рублей подорожали автомобили Smart

Скачок цен в первый месяц 2019 года коснулся таких автомобилей, как представители семейства ForTwo и ForFour. Заметим, что это относится ко всем видам их комплектаций. На данный момент стоимость купе Smart ForTwo, который продается на рынке России в двух сборках – Pure и Turbo, составляет соответственно 910 000 и 1 340 000 рублей. Машину модели кабриолет ForTwo Turbo компания производитель предлагает автолюбителям приобрести за 1 420 000 рублей. Уникальное транспортное средства хэтчбек Smart ForFour, который также выпускается в двух версиях – Pure и Turbo, оценили в 910 000 и 1 360 000 рублей соответственно.

Все представители немецкой компании получили от разработчиков бензиновый мотор с объемом 0,9 или 1,0 литра, которым соответствует мощность в 71 и 90 кВт.



 
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Экономика
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:53

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