В России на 20-30 тысяч рублей подорожали автомобили Smart





Скачок цен в первый месяц 2019 года коснулся таких автомобилей, как представители семейства ForTwo и ForFour. Заметим, что это относится ко всем видам их комплектаций. На данный момент стоимость купе Smart ForTwo, который продается на рынке России в двух сборках – Pure и Turbo, составляет соответственно 910 000 и 1 340 000 рублей. Машину модели кабриолет ForTwo Turbo компания производитель предлагает автолюбителям приобрести за 1 420 000 рублей. Уникальное транспортное средства хэтчбек Smart ForFour, который также выпускается в двух версиях – Pure и Turbo, оценили в 910 000 и 1 360 000 рублей соответственно.Все представители немецкой компании получили от разработчиков бензиновый мотор с объемом 0,9 или 1,0 литра, которым соответствует мощность в 71 и 90 кВт.