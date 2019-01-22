Lexus в России в прошлом году увеличил показатель продаж авто





Этот уровень реализаций на 3 процента больше объёмов продаж 2017 года. В настоящее время доля продаж премиальных современных авто Lexus в РФ достигает 15,7 процента. Сейчас самой популярной моделью бренда в России выступает премиальная версия кроссовера RX. За прошлый год в РФ реализовали 9 781 авто данной модели. Данный показатель на 4 процента больше показателей 2017 года.На второй позиции оказалась премиальная версия кроссовера NX. В 2017 году продали 7 222 экземпляра моделей. На третьем месте размещается флагманский внедорожник версии LX. В РФ в прошедшем году продали 4 653 автомобиля данной модели.