Роналду согласился заплатить €19 млн штрафа по делу о неуплате налогов в Испании





Нападающего футбольного клуба «Ювентус» заподозрили в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 годы после публикации «Панамского досье». За это время, по версии прокуратуры, 33-летний футболист не уплатил налогов на сумму более 14 млн евро. Обвинение настаивало не только на том, чтобы спортсмен уплатил штраф, но и отбыл срок в тюрьме.Во вторник, 22 января, адвокаты Криштиану Роналду достигли соглашения с прокуратурой Мадрида. Футболист заплатит штраф, но с учетом отсутствия судимости и сроком, не превышающим два года отбывания наказания, тюремного заключения спортсмен избежит.