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Роналду согласился заплатить €19 млн штрафа по делу о неуплате налогов в Испании

Португальский футболист Криштиану Роналду согласился заплатить штраф по делу о налоговом мошенничестве в Испании. Спортсмену придется заплатить 19 млн евро, кроме того, он признал решение суда, который приговорил его к 23 месяцам тюрьмы, но отбывать срок футболист не будет.
Роналду согласился заплатить €19 млн штрафа по делу о неуплате налогов в Испании

Нападающего футбольного клуба «Ювентус» заподозрили в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 годы после публикации «Панамского досье». За это время, по версии прокуратуры, 33-летний футболист не уплатил налогов на сумму более 14 млн евро. Обвинение настаивало не только на том, чтобы спортсмен уплатил штраф, но и отбыл срок в тюрьме.

Во вторник, 22 января, адвокаты Криштиану Роналду достигли соглашения с прокуратурой Мадрида. Футболист заплатит штраф, но с учетом отсутствия судимости и сроком, не превышающим два года отбывания наказания, тюремного заключения спортсмен избежит.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:49

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