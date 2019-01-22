Mercedes-Benz и BMW могут объединиться и разработать автомобили с автопилотом





Инженеры этих корпораций могут создать абсолютно новую платформу для автомобилей Mercedes A-Class и BMW 1-Series. Нечто похожее уже создавали для BMW Z4, когда баварцы объединились с японским производителем и разработали общую «тележку» с Toyota Supra. Подобный тандем может сэкономить компаниям огромные деньги, а речь идет о миллиардах евро.Другими словами, BMW и Mercedes-Benz смогут сфокусироваться на создании автомобилей нового поколения, которые будут обладать системой автономного вождения. Расчет пойдет на укрепление собственных позиций на мировом рынке компактных машин. Потенциальные покупатели увидят готовый продукт уже к 2025 году при условии, если руководство обеих компаний-гигантов сможет найти общий язык.