Эксперты назвали 5 рецептов народной медицины, о которых лучше забыть
Народная медицина использует в борьбе с болезнями альтернативные методы, которые порой передаются из поколения в поколение. Эксперты перечислили 5 рецептов народной медицины, о которых лучше забыть, чтобы не причинить большего ущерба организму.
Принято считать, что сода - прекрасное средство от изжоги. После приема раствора соды болевые ощущения и уровень кислоты в желудке и правда снижается. Но потом кислота вырабатывается снова и уже в больших количествах. Сода разъедает стенки желудка, и они воспаляются. Временное облегчение симптомов этого не стоит.
Большинство людей до сих пор ошибочно считает, что керосин помогает избавиться от перхоти, а через месяц "керосинотерапии" волосы станут блестящими. Некоторые пациенты избавлялись с помощью такого "лечения" не только от перхоти, но даже теряли волосы.
Ещё один популярный рецепт народной медицины, который ни в коем случае нельзя использовать - это закапывание свежевыжатого сока репчатого лука при насморке. Многие верят, что это помогает и микробы быстро уходят, но сок лука способен вызывать ожоги и воспаления слизистой оболочки носа, а иногда приводит к носовому кровотечению.
Раствор йода эффективен при болях в горле, считают любители народной медицины. Они глубоко заблуждаются, так йод в больших дозах нарушает функцию щитовидной железы, а его спиртовой раствор может серьезно повредить слизистую оболочку горла.
Многие рекомендуют при ожогах применять растительное масло, веря, что именно оно может быстро заживить обожженные участки кожи. Так делать не следует, ведь масло проникает в кожные покровы намного глубже и поражает ткани больше, чем ожог.
Специалисты рекомендуют быть осторожнее в выборе методов народной медицины, изучив их на предмет безопасности. Лучший вариант в борьбе с болезнями - помощь опытного врача.
Принято считать, что сода - прекрасное средство от изжоги. После приема раствора соды болевые ощущения и уровень кислоты в желудке и правда снижается. Но потом кислота вырабатывается снова и уже в больших количествах. Сода разъедает стенки желудка, и они воспаляются. Временное облегчение симптомов этого не стоит.
Большинство людей до сих пор ошибочно считает, что керосин помогает избавиться от перхоти, а через месяц "керосинотерапии" волосы станут блестящими. Некоторые пациенты избавлялись с помощью такого "лечения" не только от перхоти, но даже теряли волосы.
Ещё один популярный рецепт народной медицины, который ни в коем случае нельзя использовать - это закапывание свежевыжатого сока репчатого лука при насморке. Многие верят, что это помогает и микробы быстро уходят, но сок лука способен вызывать ожоги и воспаления слизистой оболочки носа, а иногда приводит к носовому кровотечению.
Раствор йода эффективен при болях в горле, считают любители народной медицины. Они глубоко заблуждаются, так йод в больших дозах нарушает функцию щитовидной железы, а его спиртовой раствор может серьезно повредить слизистую оболочку горла.
Многие рекомендуют при ожогах применять растительное масло, веря, что именно оно может быстро заживить обожженные участки кожи. Так делать не следует, ведь масло проникает в кожные покровы намного глубже и поражает ткани больше, чем ожог.
Специалисты рекомендуют быть осторожнее в выборе методов народной медицины, изучив их на предмет безопасности. Лучший вариант в борьбе с болезнями - помощь опытного врача.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:34