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Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата
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Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата

Актуальные исследования позволили ученым сделать вывод о том, таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата и человечеству ничего не остается, кроме как адаптироваться к новым климатическим реалиям.

Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата

Изменение климата может иметь серьезные последствия для низменных островов и прибрежных городов планеты. Восемь из 10 крупнейших городов мира находятся вблизи побережья, и от 40% до 50% населения планеты живут в районах, уязвимых для расширяющихся морей.

Майкл Бевис, профессор геодинамики в Университете штата Огайо и ведущий автор исследования, заявил, что человечество, возможно, прошло точку невозврата в вопросе борьбы с изменением климата.

«Единственное, что мы можем сделать - это адаптироваться и смягчить последствия глобального потепления, - сказал Бевис. — Это приведет к дополнительному повышению уровня моря. Мы наблюдаем, как ледяной покров достиг переломного момента».

Исследование, опубликованное ранее в научном журнале Nature, показало, что ледяные щиты Гренландии, которые содержат достаточно воды, чтобы поднять глобальный уровень моря на 23 фута, тают с «беспрецедентной» скоростью, на 50% выше, чем в доиндустриальный период развития человечества уровни и на 33 % выше уровня XX века.

Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата

Исследование Бевиса проанализировало данные GPS с побережья Гренландии, чтобы более точно понять результаты предыдущих исследований совместного проекта НАСА и Немецкого аэрокосмического центра. И итоге оказалось, что Гренландия теряет около 280 гигатонн льда в год, в результате чего глобальный уровень моря поднимается на 0,03 дюйма (0,8 миллиметра). Также Бевис и его соавторы обнаружили, что к 2012 году темпы потери льда ускорились почти в четыре раза по сравнению с 2003 годом.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:54

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