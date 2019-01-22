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Стали известны цены на всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S10

До презентации смартфона версии Samsung Galaxy S10 были опубликованы цены и технические характеристики устройств. Все устройства серии войдут в топовый бюджетный сегмент.

Стали известны цены на всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S10


Приведённые цены актуальны на день старта продаж. Для европейского региона реализации устройств должны начаться 8 марта текущего года. Версия S10 Lite с ОЗУ на 6 Гб и ПЗУ на 128 Гб стоит $908. Модификация S10 с ОЗУ на 6 Гб и ПЗУ на 128 Гб расценивается в $1056. Модель S10 с ОЗУ на 8 Гб и ПЗУ на 512 Гб стоит $1340. Вариация S10 Plus с ОЗУ на 6 Гб и ПЗУ на 128 Гб стоит $1193. Версия S10 Plus с ОЗУ на 8 Гб и ПЗУ на 512 Гб стоит $1477. Модель S10 Plus с ОЗУ на 12 Гб и ПЗУ на 1 Тб расценивается в $1818. Устройства поступят на реализацию в разных расцветках корпуса. S10 Lite получит чёрный, белый, жёлтый и зелёный цвет. S10 представят в чёрной, белой и зелёной расцветке. S10 Plus получит чёрный, белый, зелёный цвет, а также двелимитированные версии без керамического корпуса. Новые флагманские версии Samsung должны презентовать двадцатого февраля во время специального мероприятия Unpacked.

Новостное издание Dni24 недавно сообщало, что эксперты анонсировали объёмы аккумуляторных батарей новых смартфонов модификации Samsung Galaxy S10.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:12

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