Эксперты назвали объёмы АКБ новых смартфонов Samsung Galaxy S10





Аккумулятор модификации S10 имеет ёмкость на 3500 мАч. Версия S10+ оснащается аккумуляторной батарей на 4000 мАч. В модификациях S10, а также S10+ используются дисплеи, отличающиеся более низким энергопотреблением в сравнении с версией S10 Lite, оснащаемой LCD дисплеем. Раньше сообщались названия смартфонов, которые относятся к серии S10. Есть вероятность, что базовая модель получит имя S10 Edge. Таким образом, производитель подчеркивает изогнутые края дисплея. Стоит напомнить, что в версии S10 Lite края будут плоские.Согласно ожиданиям, смартфоны представят двадцатого февраля. Устройства в продажу должны поступить восьмого марта. Имеются данные, что они будут показаны в рамках выставки потребительской современной электроники MWC.