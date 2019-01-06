Эксперты назвали объёмы АКБ новых смартфонов Samsung Galaxy S10
Эксперты назвали объёмы аккумуляторных батарей всех новых смартфонов версий Samsung Galaxy S10. Согласно полученной информации, версия S10 Lite получит АКБ на 3100 мАч.
Аккумулятор модификации S10 имеет ёмкость на 3500 мАч. Версия S10+ оснащается аккумуляторной батарей на 4000 мАч. В модификациях S10, а также S10+ используются дисплеи, отличающиеся более низким энергопотреблением в сравнении с версией S10 Lite, оснащаемой LCD дисплеем. Раньше сообщались названия смартфонов, которые относятся к серии S10. Есть вероятность, что базовая модель получит имя S10 Edge. Таким образом, производитель подчеркивает изогнутые края дисплея. Стоит напомнить, что в версии S10 Lite края будут плоские.
Согласно ожиданиям, смартфоны представят двадцатого февраля. Устройства в продажу должны поступить восьмого марта. Имеются данные, что они будут показаны в рамках выставки потребительской современной электроники MWC.
Аккумулятор модификации S10 имеет ёмкость на 3500 мАч. Версия S10+ оснащается аккумуляторной батарей на 4000 мАч. В модификациях S10, а также S10+ используются дисплеи, отличающиеся более низким энергопотреблением в сравнении с версией S10 Lite, оснащаемой LCD дисплеем. Раньше сообщались названия смартфонов, которые относятся к серии S10. Есть вероятность, что базовая модель получит имя S10 Edge. Таким образом, производитель подчеркивает изогнутые края дисплея. Стоит напомнить, что в версии S10 Lite края будут плоские.
Согласно ожиданиям, смартфоны представят двадцатого февраля. Устройства в продажу должны поступить восьмого марта. Имеются данные, что они будут показаны в рамках выставки потребительской современной электроники MWC.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00