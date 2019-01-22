Ученые назвали шесть полезных свойств апельсиновой кожуры





Так, благодаря мощным антиоксидантам апельсиновая кожура эффективно борется со свободными радикалами, вызывающими преждевременное старение кожи. Кроме того, если из апельсиновой корки сделать порошок, то его можно использовать в качестве отшелушивающего средства для удаления черных точек и омертвевших клеток кожи. Также апельсиновую кожуру часто используют для отбеливания зубов. Она содержит вещество под названием D-лимонен, очищающее эмаль от желтого налета.Отвар, приготовленный на основе кожуры, позволит быстро сбросить вес. Дело в том, что в апельсиновой кожуре содержится большое количество витамина C, являющегося мощным антиоксидантом, который способствует сжиганию жира и снижению уровня «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности). Приятный запах апельсиновой кожуры способен улучшить настроение, ученые советуют поставить вазу с цитрусовыми фруктами у себя в спальне, чтобы гарантировать себе пробуждение в отличном настроении.