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Власти Китая подтвердили рождение генномодифицированных близнецов

Власти Китая подтвердили рождение генномодифицированных близнецов в рамках незаконного эксперимента генетика Цзянькуя Хэ. Кроме того, стало также известно о ещё одной беременной CRISPR-ребёнком женщине.

Власти Китая подтвердили рождение генномодифицированных близнецов


Власти Китая сделали официальное заявление о том, что слова генетика Цзянькуя Хэ о рождении генномодифицированных близнецов являются правдой. В настоящий момент специальные службы совместно с Китайской Национальной комиссией по здравоохранению расследуют деятельность генетика, которая считается в Поднебесной незаконной, и нарушает этические нормы страны. В то же время, сам Хэ, хоть и находится под охраной в университетском отеле, заявил, что ещё одна из 8 участниц эксперимента находится в положении. Несмотря на то, что учёному удалось совершить настоящий прорыв в медицине и науке — создать человека, защищённого от заражения ВИЧ с самого рождения, эксперты отмечают, что Хэ будет наказан по закону, но пока не известно, какую именно меру для него выберут.

Кроме того, обе генномодифицированные сестры Лулу и Нана, включая беременную женщину, находятся под постоянным медицинским наблюдением, ведь наука пока не имеет опыта генной модификации людей, потому не может быть уверена в положительной динамике развития таких организмов.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 05:00

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