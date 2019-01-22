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Geely назвала дату старта продаж кроссовера Emgrand X7 новой генерации

Geely назвала дату старта продаж новой версии кроссовера Emgrand X7. Речь в данном случае идёт о 23 января.

Geely назвала дату старта продаж кроссовера Emgrand X7 новой генерации


Комплектации, а также расценки на новинку назовут в день начала реализаций. В пресс-службе автокомпании заявили, что основные изменения в версии коснулись одновременно восьми аспектов. Речь идёт об экстерьере, качестве материалов, моторной линейке, безопасности, интерьере, управляемости, шумоизоляции, комфорте. В данном случае дизайн авто стал более современным, а также ярким. Переднюю часть кузова дополнили фирменной решёткой радиатора.

Новый образ авто дополняет яркий акцент в виде новых светодиодных дневных ходовых огней. Версия оснащается комплексом систем активной надёжной безопасности ESP генерации 9.1 компании Bosch. Модель также комплектуют массой различных электронных помощников. Производители для защиты пассажиров, а также водителя предусмотрели 6 подушек безопасности, срабатывающих в случае получения аварийного сигнала. Салон также был модифицирован. Авто оснастили обновлённой цифровой приборной панелью. Центральная консоль получила сенсорный монитор на 9 дюймов, функцию подключения смартфона.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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