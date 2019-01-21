Диана Шурыгина и Сергей Семенов встретились в студии шоу “На самом деле”
Впервые за долгое время Диана Шурыгина и Сергей Семенов встретились на ток-шоу, посетив студию проекта “На самом деле” с Дмитрием Шепелевым. В 2017 году теледива обвинила молодого человека в сексуальном насилии.
Впервые за три года Шурыгина и Семенов столкнулись лицом к лицу, до этого молодые люди избегали встречи, несмотря на многочисленные уговоры. Судя по анонсу выпуска на Первом канале, в студии будет немало криков и взаимных обвинений, а также Диана Шурыгина даст пощечину одному из зрителей в зале. Кроме того, посетит “На самом деле” и отец блогера. В финале передачи ведущий Дмитрий Шепелев поинтересуется у Семенова, считает ли он себя виновным в насилии над жительницей Ульяновска, на что получит отрицательный ответ.
С конца 2017 года Шурыгина состоит в официальном браке с бывшим оператором Первого канала. Молодой человек уволился с работы ради возлюбленной, и, несмотря на слухи о проблемах в паре, уверяет, что полностью счастлив в семейной жизни, поскольку доверяет своей жене.
Впервые за три года Шурыгина и Семенов столкнулись лицом к лицу, до этого молодые люди избегали встречи, несмотря на многочисленные уговоры. Судя по анонсу выпуска на Первом канале, в студии будет немало криков и взаимных обвинений, а также Диана Шурыгина даст пощечину одному из зрителей в зале. Кроме того, посетит “На самом деле” и отец блогера. В финале передачи ведущий Дмитрий Шепелев поинтересуется у Семенова, считает ли он себя виновным в насилии над жительницей Ульяновска, на что получит отрицательный ответ.
С конца 2017 года Шурыгина состоит в официальном браке с бывшим оператором Первого канала. Молодой человек уволился с работы ради возлюбленной, и, несмотря на слухи о проблемах в паре, уверяет, что полностью счастлив в семейной жизни, поскольку доверяет своей жене.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:26