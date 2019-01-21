АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Пугачевой до Успенской: Российские звезды за 60, которые любят модные эксперименты
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Диана Шурыгина и Сергей Семенов встретились в студии шоу “На самом деле”

Впервые за долгое время Диана Шурыгина и Сергей Семенов встретились на ток-шоу, посетив студию проекта “На самом деле” с Дмитрием Шепелевым. В 2017 году теледива обвинила молодого человека в сексуальном насилии.
Диана Шурыгина и Сергей Семенов встретились в студии шоу “На самом деле”

Впервые за три года Шурыгина и Семенов столкнулись лицом к лицу, до этого молодые люди избегали встречи, несмотря на многочисленные уговоры. Судя по анонсу выпуска на Первом канале, в студии будет немало криков и взаимных обвинений, а также Диана Шурыгина даст пощечину одному из зрителей в зале. Кроме того, посетит “На самом деле” и отец блогера. В финале передачи ведущий Дмитрий Шепелев поинтересуется у Семенова, считает ли он себя виновным в насилии над жительницей Ульяновска, на что получит отрицательный ответ.
Диана Шурыгина и Сергей Семенов встретились в студии шоу “На самом деле”

С конца 2017 года Шурыгина состоит в официальном браке с бывшим оператором Первого канала. Молодой человек уволился с работы ради возлюбленной, и, несмотря на слухи о проблемах в паре, уверяет, что полностью счастлив в семейной жизни, поскольку доверяет своей жене.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Людмила Максакова в годовщину смерти
Кристина Асмус показала ягодицы на
Вручение премии Фонда Высоцкого «Своя
Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины
Виктория Дайнеко вживую спела дуэтом с
Анна Банщикова и Галина Юдашкина
Режиссёры намеренно провоцируют
Продюсер Светланы Лободы пообщалась с
Исаак Калина рассказал об особенностях
Распределение жира по частям тела
WhatsApp запретил рассылать одно и то
Юная дочь Даны Борисовой выкрасила
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова скоро
Сергей Лазарев показал пляжное фото с
Жительница Великобритании забеременела
Диана Шурыгина и Сергей Семенов
У ребенка Алены Савкиной будут такие же
В США умер гитарист Элвиса Пресли
Звезда «Дома-2» Ольга Солнце поведала
Любовь Успенская отправила больную дочь
Infiniti в январе запустила в России
Игорь Николаев поздравил Дмитрия
Жену Джастина Бибера Хейли обвинили в
Семен Слепаков заявил, что у “Сборной
Звезды «Дома-2» Виктория Романец и
Эксперт Вячеслав Субботин назвал
Леонид Ярмольник считает современное
У старшей дочери Ксении Бородиной
Отца Екатерины Андреевой заподозрили в
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова
Просмотреть все новости