Диана Шурыгина и Сергей Семенов встретились в студии шоу “На самом деле”





Впервые за три года Шурыгина и Семенов столкнулись лицом к лицу, до этого молодые люди избегали встречи, несмотря на многочисленные уговоры. Судя по анонсу выпуска на Первом канале, в студии будет немало криков и взаимных обвинений, а также Диана Шурыгина даст пощечину одному из зрителей в зале. Кроме того, посетит “На самом деле” и отец блогера. В финале передачи ведущий Дмитрий Шепелев поинтересуется у Семенова, считает ли он себя виновным в насилии над жительницей Ульяновска, на что получит отрицательный ответ.С конца 2017 года Шурыгина состоит в официальном браке с бывшим оператором Первого канала. Молодой человек уволился с работы ради возлюбленной, и, несмотря на слухи о проблемах в паре, уверяет, что полностью счастлив в семейной жизни, поскольку доверяет своей жене.