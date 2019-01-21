Жительница Самары снимется в новом клипе группы Rammstein

Жительница Самары опубликовала свое фото и в комментарии к нему сообщила, что снимется в одном из клипов Rammstein. Она написала, что раньше никогда не была в Германии и если бы не эти съемки, она бы не приехала в эту страну. На данный момент девушка находится в Берлине, и ей очень нравиться этот город. Также россиянка довольна погодой, хотя ей говорили, что тут всегда идут дожди.Пользователи Сети начали писать: "Ничего себе, это же легендарная группа, поскорее бы увидеть этот клип", "Вау! Это круто, оторвись за всех за нас!", "Rammstein самая лучшая группа)", "Тебе повезло, как же там красиво", "Расскажи побольше про съемки в клипе Rammstein очень интересно". Но сама героиня сюжета пока предпочла воздержаться от комментариев.