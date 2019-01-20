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Раритетная "Чайка" может быть продана хозяином за 600 тысяч долларов

Турал Аббасалиев, живущий в одном из азербайджанских сел, является владельцем очень редкой автомашины. Ей является советский автомобиль "Газ-13", часто называемый просто "Чайка". Этим раритетом мужчина владеет еще с 1973 года.

Раритетная "Чайка" может быть продана хозяином за 600 тысяч долларов


Сборка легендарных авто производилась в 1959 - 1981 годах. За указанный период времени было произведено лишь 3200 машин элитного класса. Двигатель раритетного автомобиля имеет объем 5,5 литров при расходе топлива в 25-30 литров.

Несмотря на такой долгий срок эксплуатации, "Чайка" имеет просто отличный внешний вид, практически не имея изъянов. Сейчас её используют в качестве автомашины для свадебных кортежей, а иногда она "участвует" в съемках кинофильмов и видеоклипов.

По признанию хозяина "Чайки", он может расстаться с такой редкой вещью, но лишь при условии, что покупатель будет в состоянии заплатить сумму в один миллион манатов. Эта сумма приблизительно равняется шестистам тысячам американских долларов.



 
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 21:30

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