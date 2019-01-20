Раритетная "Чайка" может быть продана хозяином за 600 тысяч долларов





Сборка легендарных авто производилась в 1959 - 1981 годах. За указанный период времени было произведено лишь 3200 машин элитного класса. Двигатель раритетного автомобиля имеет объем 5,5 литров при расходе топлива в 25-30 литров.Несмотря на такой долгий срок эксплуатации, "Чайка" имеет просто отличный внешний вид, практически не имея изъянов. Сейчас её используют в качестве автомашины для свадебных кортежей, а иногда она "участвует" в съемках кинофильмов и видеоклипов.По признанию хозяина "Чайки", он может расстаться с такой редкой вещью, но лишь при условии, что покупатель будет в состоянии заплатить сумму в один миллион манатов. Эта сумма приблизительно равняется шестистам тысячам американских долларов.