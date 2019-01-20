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Ученые рассказали об опасных пищевых привычках

Ученые рассказали о пищевых привычках, которые для человека могут быть опасными. Многие люди не догадываются, что в случае неправильного употребления некоторые пищевые изделия могут нанести организму вред.

Ученые рассказали об опасных пищевых привычках


Например, помидоры, а также огурцы перевариваются за разное количество времени. Это может приводить к тошноте, а также вздутию живота. В томатах из-за сочетания данных продуктов разрушается витамин С. На голодный желудок не следует употреблять соленые огурцы. Это может привести к проблемами с органами пищеварения. При этом нарушается баланс жидкости, что особо относится к людям, у которых имеются проблемы с почками. Довольно трудно усваиваются сырые яйца, не принося пользы организму. В особенности это касается белка. Также плохо усваиваются аминокислоты.

Согласно последним исследованиям, потребление питьевой воды во время приёма пищи помогает пищеварению. Дело в том, что жидкость работает вместе с желудочной кислотой. Специалисты советуют при варке замороженного мяса кидать его не в холодную, а в горячую воду.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30

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