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На GeekBench раскрыты характеристики смартфона Motorola G7 Play Surfaces

На просторах площадки GeekBench оказались раскрыты некоторые характеристики смартфона Motorola G7 Play Surfaces. Устройство сперва появится в Бразилии, после чего его запустят в Европе.
На GeekBench раскрыты характеристики смартфона Motorola G7 Play Surfaces

Motorola G7 Play Surfaces обзаведется небольшим вырезом на дисплее, а его основная камера окажется одинарной. Бюджетное устройство сможет похвастаться наличием процессора Snapdragon 632, а в качестве ОЗУ производитель предложит 2 ГБ. Смартфон должен использовать архитектуру ARM 2048 revision 2, функционировать новинка будет на базе ОС Android 9.0. На просторах Moto G7 Play смог набрать в рамках масштабного голосования 4090 баллов, однако в одинарном раунде свои предпочтения девайсу отдали 1173 юзеров.

Официальной информации относительно даты старта продаж нового Motorola G7 Play источники не предоставляют. Однако имеются сведения, что реализовываться устройство будет с ценником не менее 150 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:42

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