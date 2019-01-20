На GeekBench раскрыты характеристики смартфона Motorola G7 Play Surfaces





Motorola G7 Play Surfaces обзаведется небольшим вырезом на дисплее, а его основная камера окажется одинарной. Бюджетное устройство сможет похвастаться наличием процессора Snapdragon 632, а в качестве ОЗУ производитель предложит 2 ГБ. Смартфон должен использовать архитектуру ARM 2048 revision 2, функционировать новинка будет на базе ОС Android 9.0. На просторах Moto G7 Play смог набрать в рамках масштабного голосования 4090 баллов, однако в одинарном раунде свои предпочтения девайсу отдали 1173 юзеров.Официальной информации относительно даты старта продаж нового Motorola G7 Play источники не предоставляют. Однако имеются сведения, что реализовываться устройство будет с ценником не менее 150 долларов.