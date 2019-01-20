Папа Римский Франциск сообщил о запуске сайта и приложения “Кликни и молись”





Широким массам новую разработку для онлайн-молитв Папа Римский презентовал в рамках проповеди, проходившей 20 января. Понтифик подчеркнул, что в современности благодаря доступности Интернета и соцсетей возможности общения существенно расширились. Обращаясь к гражданам, в частности молодым людям, Франциск призвал скачать программу, чтобы продолжить вместе с ним молитвы за мир и благополучие на планете.Платформа Click to pray уже полноценно функционирует, использование ее возможно на шести языках, в числе которых и английский. Доступны на площадке несколько разделов для молитв, а также личный блог. Кроме того, пользователям предоставляется функция пожертвования средств. Приурочен запуск указанного ресурса ко Дню католической молодежи.