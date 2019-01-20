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Папа Римский Франциск сообщил о запуске сайта и приложения “Кликни и молись”

Папа Римский Франциск проинформировал общественность о том, что сайт и приложение “Кликни и молись” были запущены в полноценную работу. Ресурс доступен для пользователей соцсетей и владельцев устройств на базе Android и iOS.
Папа Римский Франциск сообщил о запуске сайта и приложения “Кликни и молись”

Широким массам новую разработку для онлайн-молитв Папа Римский презентовал в рамках проповеди, проходившей 20 января. Понтифик подчеркнул, что в современности благодаря доступности Интернета и соцсетей возможности общения существенно расширились. Обращаясь к гражданам, в частности молодым людям, Франциск призвал скачать программу, чтобы продолжить вместе с ним молитвы за мир и благополучие на планете.

Платформа Click to pray уже полноценно функционирует, использование ее возможно на шести языках, в числе которых и английский. Доступны на площадке несколько разделов для молитв, а также личный блог. Кроме того, пользователям предоставляется функция пожертвования средств. Приурочен запуск указанного ресурса ко Дню католической молодежи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

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