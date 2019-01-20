Участник "Замуж за Бузову" Валентин Коробков опубликовал архивные снимки и назвал певицу "заразой"

Сегодня одна из нынешних звезд российского шоу-бизнеса празднует очередной день рождения. По такому случаю она решила устроить отдых в тесном семейном кругу на просторах знаменитого курорта Куршевель.Все преданные поклонники уже знают, что Ольге исполнилось 33 года. На ее страничке в Instagram содержатся многочисленные поздравления и пожелания.Не мог пройти мимо этого события и бизнесмен из Читы Егор Коробков, который был одним из ярких персонажей в телешоу ТНТ «Замуж за Бузову», однако в итоге был отвергнут в качестве кандидата.В своем блоге Коробков разместил текст «С Днем Рождения, Зараза». К нему была прикреплена серия фотографий из разных периодов жизни Ольги.Подписчики бизнесмена разделились во мнении. Одни считают поздравления оскорблением, а другие – проявлением хорошего чувства юмора. Кстати, Коробков отметил, что не видит себя достойным кандидатом (пока) на руку и сердце Бузовой.