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Участник "Замуж за Бузову" Валентин Коробков опубликовал архивные снимки и назвал певицу "заразой"

Звезда телешоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков оригинально поздравил девушку с днем рождения.

Сегодня одна из нынешних звезд российского шоу-бизнеса празднует очередной день рождения. По такому случаю она решила устроить отдых в тесном семейном кругу на просторах знаменитого курорта Куршевель.

Участник "Замуж за Бузову" Валентин Коробков опубликовал архивные снимки и назвал певицу "заразой"

Все преданные поклонники уже знают, что Ольге исполнилось 33 года. На ее страничке в Instagram содержатся многочисленные поздравления и пожелания.

Не мог пройти мимо этого события и бизнесмен из Читы Егор Коробков, который был одним из ярких персонажей в телешоу ТНТ «Замуж за Бузову», однако в итоге был отвергнут в качестве кандидата.

Участник "Замуж за Бузову" Валентин Коробков опубликовал архивные снимки и назвал певицу "заразой"

В своем блоге Коробков разместил текст «С Днем Рождения, Зараза». К нему была прикреплена серия фотографий из разных периодов жизни Ольги.

Участник "Замуж за Бузову" Валентин Коробков опубликовал архивные снимки и назвал певицу "заразой"

Подписчики бизнесмена разделились во мнении. Одни считают поздравления оскорблением, а другие – проявлением хорошего чувства юмора. Кстати, Коробков отметил, что не видит себя достойным кандидатом (пока) на руку и сердце Бузовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:23

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