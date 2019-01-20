Пользователям сервиса Google Maps открылся доступ к дорожным камерам
Пользователи сервиса Google Maps теперь имеют доступ к дорожным камерам. Водителей о приближении к камере отныне будут уведомлять посредством голосового сообщения.
Обозначаться дорожные камеры на картах Google Maps будут посредством оранжевых значков. Предполагается, что уже вскоре программа в нижнем углу начнет высвечивать максимально допустимую для автомобилистов скорость на участке. В тестовом режиме опробовать функцию успели в нескольких городах, в конце 2018 года ее начали внедрять массово, а теперь новшество доступно для жителей РФ, Канады, ряда стран Европы, Индии и т.д.
Расширение функций Google Maps многие назвали полезным. Прежде с целью проверки размещения на дороге камер от водителей требовалось загрузить и установить специальное приложение Waze. Его компания Google успела приобрести порядка пяти лет назад, а сумма сделки, по слухам, составила не менее 1 млрд долларов.
Обозначаться дорожные камеры на картах Google Maps будут посредством оранжевых значков. Предполагается, что уже вскоре программа в нижнем углу начнет высвечивать максимально допустимую для автомобилистов скорость на участке. В тестовом режиме опробовать функцию успели в нескольких городах, в конце 2018 года ее начали внедрять массово, а теперь новшество доступно для жителей РФ, Канады, ряда стран Европы, Индии и т.д.
Расширение функций Google Maps многие назвали полезным. Прежде с целью проверки размещения на дороге камер от водителей требовалось загрузить и установить специальное приложение Waze. Его компания Google успела приобрести порядка пяти лет назад, а сумма сделки, по слухам, составила не менее 1 млрд долларов.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00