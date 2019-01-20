Муж Людмилы Сенчиной в передаче «Далекие и близкие» впервые рассказал о последних месяцах жизни артистки
25 января 2018 года перестало биться сердце всенародно любимой певицы и актрисы Людмилы Сенчиной. В эфире очередного выпуска телепередачи «Далекие и близкие», посвященного памяти знаменитости, ее родные и близкие делились воспоминаниями об исполнительнице, а ее муж впервые рассказал о последних месяцах ее жизни.
Причиной смерти Людмилы Сенчиной было онкологическое заболевание. О страшном диагнозе ей стало известно в 2016 году, но она стойко приняла этот удар судьбы и продолжила работать. Звезда не прекращала выступать до последнего. Владимир Андреев, супруг артистки, рассказал, что его жена очень много работала. Медики говорили, что ей осталось жить 2-3 месяца, но она прожила 16. Все это время она не прекращала выступать на сцене. В борьбе с раком артистка мужественно перенесла 16 операций.
В студии также присутствовали друг семьи Семен Альтов и коллега Людмилы Сенчиной Михаил Боярский. Они с теплотой вспоминали о покойной звезде и признали, что до сих пор не могут смириться с ее преждевременным уходом из жизни.
Причиной смерти Людмилы Сенчиной было онкологическое заболевание. О страшном диагнозе ей стало известно в 2016 году, но она стойко приняла этот удар судьбы и продолжила работать. Звезда не прекращала выступать до последнего. Владимир Андреев, супруг артистки, рассказал, что его жена очень много работала. Медики говорили, что ей осталось жить 2-3 месяца, но она прожила 16. Все это время она не прекращала выступать на сцене. В борьбе с раком артистка мужественно перенесла 16 операций.
В студии также присутствовали друг семьи Семен Альтов и коллега Людмилы Сенчиной Михаил Боярский. Они с теплотой вспоминали о покойной звезде и признали, что до сих пор не могут смириться с ее преждевременным уходом из жизни.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:30