Ученые рассказали о влиянии на человека времени года при рождении





По словам научных сотрудников, человек, который родился зимой, подвергается заболеваниям мозга и сердца. Это связанно с тем, что в данный период не хватает витаминов C и D. Исследования, которые были проведены на мышах, родившихся в зимний период года, показали, что они плохо переносят изменение климата. Во время, когда происходит переход из тепла в холод, у особей наблюдалась потеря аппетита и вялость.Те, кто появился на свет весной, склонны к проявлению проблем со здоровьем волос, зубов и ногтей, а также иметь болезненное состояние кожи. Из-за недостачи комплексных витаминов при рождении у них может быть достаточно слабый иммунитет. Ученые уверены, что «весенние» люди не склоны к воздействию некоторых инфекций, важных для развития иммунной системы. Это может привести к появлению аутоиммунных заболеваний.Рожденные в летний период года представители человечества редко подпадают под резкие перепады настроения. В отличии от представителей предыдущих категорий «летние» люди чаще всего отличаются своим позитивным мировоззрением и бодростью. Данные исследования, которое провели ученные из Тайваня, показали, что дети, появившиеся на свет осенью, имеют вероятность развитие астмы на 13 % выше, чем рожденные весной. Считается, что это связано с влиянием холодной погоды.