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Модель Виктория Одинцова обнажила ягодицы на новом фото в Instagram

Модель Виктория Одинцова обнажила свои ягодицы перед поклонниками. Соответствующий пост появился на странице экс-возлюбленной Егора Крида в сети Instagram.
Модель Виктория Одинцова обнажила ягодицы на новом фото в Instagram

На новом ярком кадре Виктория Одинцова облачена в боди телесного цвета. К камере знаменитость стоит спиной, ее волосы распущены, а лицо смотрит в объектив. При этом внимание сосредоточено на обнаженных ягодицах модели, а также подтянутых бедрах. В подписи к посту экс-избранница Егора Крида радуется тому, что ей удалось застать так много солнца.
Модель Виктория Одинцова обнажила ягодицы на новом фото в Instagram

В комментариях многочисленные фолловеры страницы Виктории Одинцовой выразили свое восхищение фигурой кумира, отметив, что кадр очень удачно подчеркнул формы знаменитости. Большинство отзывов касались привлекательности звезды, а всего за час с момента размещения в Сети пост успел собрать более 73 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07

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