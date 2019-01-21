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Учеными опубликовано видео, демонстрирующее строение наноструктуры мозга

Посредством объединения прогрессивных направлений нейробиологии и возможностей современной техники ученые смогли получить уникальные детали изображения структуры головного мозга в микроскопическом масштабе. Видео, демонстрирующее этот процесс, опубликовано на интернет- ресурсе Vimeo.

Учеными опубликовано видео, демонстрирующее строение наноструктуры мозга


На протяжении веков мозг всегда оставался, пожалуй, самой загадочной частью организма. Для тщательного изучения внутренних процессов исследователи прибегли к помощи экспансионной микроскопии. Использование этой методики дает возможность увеличить крошечный образец, и таким образом упростить его исследование на молекулярном уровне. А применение новых технологий значительно расширило упомянутые возможности - теперь можно подвергнуть исследованию нейронные контуры во всем объеме, и в тысячу раз быстрее.

Специалисты, представляющие Медицинский институт Говарда Хьюза, за счет сочетания нового оборудования и экспансионной микроскопии теперь смогли добиться расширения возможностей изучения мозга насекомых. Представитель научной группы Рюсян Гао прокомментировал это так: "Грубо говоря, мы растягиваем ткани, стараясь максимально удалить их друг от друга".

Изначально микроскоп может использовать исключительно ультратонкий пучок света, позволяя рассмотреть лишь определенную часть клеток или ткани. Так, например, исследуя мышечные ткани, эксперты получили возможность распознать шипы дендритов - микроскопические образования, сходные с грибами с округлыми шляпками на тонких шеях. Ранее такую картину можно было разглядеть только в общих чертах, но теперь исследователям видна даже самая тонкая шейная часть одного шипа.



 
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Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 02:00

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