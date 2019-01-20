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Мария Кожевникова поздравила старшего сына с днем рождения

Мария Кожевникова трогательно поздравила с днем рождения своего старшего сына Ивана. Накануне, 19 января, наследник звезды сериала “Универ” отпраздновал свое пятилетие.
Мария Кожевникова поздравила старшего сына с днем рождения

На своей странице в Instagram Мария Кожевникова опубликовала несколько снимков старшего сына, поздравив его с первым маленьким юбилеем. По словам актрисы, пять лет назад ребенок взял ее за руку, научив безграничной любви. Знаменитость рассказала о достоинствах своего наследника, его упорстве и желании познавать новое, чем он готов заниматься практически 24 часа в сутки.

Ивану Кожевникова пожелала расти счастливым и здоровым, не сомневаясь, что у ее сына все непременно получится. Знаменитость пообещала мальчику, что они с отцом будут всегда оставаться рядом. В комментариях фолловеры умилились такому поздравлению, присоединившись к пожеланиям Марии Кожевниковой, и желая ее наследнику всего наилучшего.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00

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