Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в новом сезоне сериала «Корона»





Артистка стала известной после роли агента Федерального бюро расследований США Даны Скалли в научно-фантастическом многосерийном фильме под названием «Секретные материалы».В четвертой части проекта «Корона», работа над которой стартует летом 2019 года, Джиллиан Андерсон предстанет в образе Маргарет Тэтчер, прозванной «железная леди», и именно период ее управления страной будет отражен в новых эпизодах шоу.В основе сюжетной линии сериала лежит история жизни королевы Елизаветы II. Действия начинают разворачиваться в 1947 году, когда она заключила брак с лейтенантом Филиппом Маунтбеттеном. Премьера первого сезона шоу состоялась 4 ноября 2016 года, а второго - 8 декабря 2017 года. Демонстрация третьего сезона намечена на 2019 год, а четвертого – на 2020.