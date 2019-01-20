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Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в новом сезоне сериала «Корона»

Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон приглашена на роль главы правительства Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала «Корона». Соответствующая информация опубликована в британском издании Daily Mail.


Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в новом сезоне сериала «Корона»

Артистка стала известной после роли агента Федерального бюро расследований США Даны Скалли в научно-фантастическом многосерийном фильме под названием «Секретные материалы».

В четвертой части проекта «Корона», работа над которой стартует летом 2019 года, Джиллиан Андерсон предстанет в образе Маргарет Тэтчер, прозванной «железная леди», и именно период ее управления страной будет отражен в новых эпизодах шоу.

В основе сюжетной линии сериала лежит история жизни королевы Елизаветы II. Действия начинают разворачиваться в 1947 году, когда она заключила брак с лейтенантом Филиппом Маунтбеттеном. Премьера первого сезона шоу состоялась 4 ноября 2016 года, а второго - 8 декабря 2017 года. Демонстрация третьего сезона намечена на 2019 год, а четвертого – на 2020.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Вчера, 23:00

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