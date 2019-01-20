Максим Фадеев создаст клип из видеозаписей трагедий жителей России

Обращаясь к поклонникам, Максим Фадеев попросил их изучить семейные архивы, показав трагические и печальные события. Прежде музыкальный продюсер уже просил присылать ему личные значимые видеоролики, но большинство из сюжетов были о счастливых моментах. Деятель отметил, что когда человеку плохо, ему чаще всего не до камеры, но он будет благодарен, если кто-то решится поделиться сокровенным, чтобы Фадеев мог использовать это в своем клипе. При этом он добавил, что изучает все материалы, присылаемые ему на официальную почту.Пока идет подготовка к выпуску клипа, Максим Фадеев также напомнил о предстоящем концерте в Баку. Продюсер подчеркнул, что 2019 год начался именно с того, чего он на самом деле желал — большого количества работы.