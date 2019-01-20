На следующей неделе Москву ждут аномальные морозы





Аномально низкую температуру могут в эти дни сопровождать порывы ветра и выпадение снега. Центральные области России может ожидать падение ртутного столбика термометра ориентировочно на 7-10 градусов, а к ночи температура снизится еще сильнее.По словам специалистов, средняя температура в дневное время будет составлять минус 12-17 градусов, а ночью - до -25. Аномальная морозная температура продлится три-четыре дня (до 24 января), а уже к субботе вернется на нормальный зимний уровень.