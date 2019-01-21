АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Эксперты назвали малоизвестные и необычные девайсы нового поколения

Количество девайсов, которые используются людьми ежедневно беспрерывно растет, некоторые из них остаются незамеченными потребителями. Эксперты назвали самые малоизвестные и необычные устройства нового поколения.
Эксперты назвали малоизвестные и необычные девайсы нового поколения

Производители электроники постоянно трудятся над изобретением новых гаджетов. При этом они стараются привлекать инновационные технологии. Из-за большого обилия новинок многие из них забываются, так и не став популярными.

В список, названый экспертами, попал дрон Pro-Selfie, его задача – это производство качественных фотоснимков. Он управляется с помощью смартфона, быстро заряжается и занимает немного места. На втором месте – мобильный кондиционер CoolAir, стоимость которого достаточно низкая, он имеет компактные габариты, а функционирует от USB-порта. Производителями разработаны очки ClearView, которые созданы для ночной езды на автомобиле. Они способны снизить нагрузку на глаза и облегчить распознавание поляризованного света. Ключница KeySmart превращает большую связку ключей в устройство, работающее по принципу складного ножа. Корсет BlackHero, созданный в медицинских целях, откорректирует осанку, и окажет поддержку уставшим мышцам. «Умные» часы HalthWatch умеют измерять пульс, давление, количество шагов и калорий. Аккумуляторная батарея устройства может функционировать на протяжении 33-х месяцев без подзарядки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали малоизвестные и
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет
Ученые: Сильная потливость может
Пользователям сервиса Google Maps
Раритетная "Чайка" может быть продана
Ученые рассказали об опасных пищевых
Ученые рассказали о влиянии на человека
Папа Римский Франциск сообщил о запуске
На GeekBench раскрыты характеристики
Дарья Клюкина пошла на смелый
Муж Людмилы Сенчиной в передаче
Участник "Замуж за Бузову" Валентин
Юрий Лоза прокомментировал высказывания
Модель Виктория Одинцова обнажила
Мария Кожевникова поздравила старшего
Игорь Николаев показал, как его старшая
Максим Фадеев создаст клип из
На следующей неделе Москву ждут
В Венгрии скончался продюсер фильмов
Американский профессор археологии
Ученые: Оба глаза способны одновременно
Специалисты рассказали о способах
Режиссер фильма “Праздник” Алексей
Slighter представила «умную» зажигалку
Идею отказаться от газовых плит в быту
В Красноярском крае угнали машину с
Комедийный актер Кевин Харт предстанет
В Москве состоялся митинг против
Рэпер Баста показал архивное фото со
Книги современных авторов по воспитанию
Просмотреть все новости