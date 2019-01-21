Эксперты назвали малоизвестные и необычные девайсы нового поколения





Производители электроники постоянно трудятся над изобретением новых гаджетов. При этом они стараются привлекать инновационные технологии. Из-за большого обилия новинок многие из них забываются, так и не став популярными.В список, названый экспертами, попал дрон Pro-Selfie, его задача – это производство качественных фотоснимков. Он управляется с помощью смартфона, быстро заряжается и занимает немного места. На втором месте – мобильный кондиционер CoolAir, стоимость которого достаточно низкая, он имеет компактные габариты, а функционирует от USB-порта. Производителями разработаны очки ClearView, которые созданы для ночной езды на автомобиле. Они способны снизить нагрузку на глаза и облегчить распознавание поляризованного света. Ключница KeySmart превращает большую связку ключей в устройство, работающее по принципу складного ножа. Корсет BlackHero, созданный в медицинских целях, откорректирует осанку, и окажет поддержку уставшим мышцам. «Умные» часы HalthWatch умеют измерять пульс, давление, количество шагов и калорий. Аккумуляторная батарея устройства может функционировать на протяжении 33-х месяцев без подзарядки.