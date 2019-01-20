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В Венгрии скончался продюсер фильмов “Рэмбо” и “Терминатор” Эндрю Джордж Вайна

Эндрю Джордж Вайна, выдающийся венгерский продюсер, скончался в Будапеште на 75-м году жизни. Он известен широким массам по продюсированию таких фильмов, как “Терминатор” и “Рэмбо”.
В Венгрии скончался продюсер фильмов “Рэмбо” и “Терминатор” Эндрю Джордж Вайна

Как сообщают иностранные СМИ, смерть настигла 74-летнего Эндрю Джорджа Вайна в собственном доме в столице Венгрии. Известно, что продюсер продолжительный период времени боролся с тяжелой болезнью. О дате похорон венгерского продюсера сведения не озвучиваются.

Родившийся в Будапеште Эндрю Джордж Вайна в 12-летнем возрасте переехал на территорию Канады, со временем ему удалось перебраться в Лос-Анджелес. В США продюсер получил образование, а после многочисленных усилий получил высокий статус среди голливудских продюсеров, вкладывая средства в создание ряда известных кинокартин. В сумме деятель был задействован в производстве по меньшей мере 40 различных киноработ.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:26

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