Ученые: Оба глаза способны одновременно анализировать данные зрительных путей





В этой области американские учёные провели исследование. В итоге они опровергли прежние доводы касательно порядка функционирования глаз. В ходе исследования учёные выяснили, что в первичной коре зрения монокулярные нейроны могут реагировать не только на раздражители одного глаза. В данном случае они способны действовать по-другому в ходе стимуляции второго глаза. По мнению специалистов, результаты проведённой работы говорят о «сливании» 2-ух глаз непосредственно в общую работу человеческой зрительной системы при поступлении в неокортекс. Ранее считалось, что это происходит на поздней стадии работы мозга.Данное исследование окулистами было названо прорывом, учитывая тот факт, что серое вещество может соединять полученную информацию от двух глаз. Это может поменять подходы офтальмологов в лечении заболеваний.