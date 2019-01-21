В феврале в продажу поступят два новых смартфона Redmi by Xiaomi





Первая модель известна многим - Redmi Note 7 Pro, или улучшенная версия обычной Note 7 с 48-Мп камерой и процессором SoC Snapdragon 675. Самой загадочной новинкой, вероятнее всего, является Redmi Go, функционирующий на базе операционной системы Android 9 Pie (Go edition). Дело в том, что даже в Xiaomi пока официально не подтверждали информацию о разработке именно этой модели. Что касается технических характеристик, то гаджет имеет 5,9-дюймовый дисплей и 1 ГБ ОЗУ. Цена новинки пока неизвестна, но аналитики сходятся на мысли о 50-70 долларах.По информации инсайдеров, модель уже прошла сертификацию на территории США и Малайзии, а дебютный показ запланирован на вторую половину февраля.