В феврале в продажу поступят два новых смартфона Redmi by Xiaomi
2019 год для компании Redmi начался практически идеально, ведь продажи Note 7 в Китае превышают все ожидания руководства бренда. В дальнейших планах разработчиков – внедрить сразу 3 новые модели смартфонов на индийском рынке, и 2 – на китайском. Вероятнее всего, их дебют Redmi Note 7 Pro и Redmi Go состоится уже в следующем месяце.
Первая модель известна многим - Redmi Note 7 Pro, или улучшенная версия обычной Note 7 с 48-Мп камерой и процессором SoC Snapdragon 675. Самой загадочной новинкой, вероятнее всего, является Redmi Go, функционирующий на базе операционной системы Android 9 Pie (Go edition). Дело в том, что даже в Xiaomi пока официально не подтверждали информацию о разработке именно этой модели. Что касается технических характеристик, то гаджет имеет 5,9-дюймовый дисплей и 1 ГБ ОЗУ. Цена новинки пока неизвестна, но аналитики сходятся на мысли о 50-70 долларах.
По информации инсайдеров, модель уже прошла сертификацию на территории США и Малайзии, а дебютный показ запланирован на вторую половину февраля.
Первая модель известна многим - Redmi Note 7 Pro, или улучшенная версия обычной Note 7 с 48-Мп камерой и процессором SoC Snapdragon 675. Самой загадочной новинкой, вероятнее всего, является Redmi Go, функционирующий на базе операционной системы Android 9 Pie (Go edition). Дело в том, что даже в Xiaomi пока официально не подтверждали информацию о разработке именно этой модели. Что касается технических характеристик, то гаджет имеет 5,9-дюймовый дисплей и 1 ГБ ОЗУ. Цена новинки пока неизвестна, но аналитики сходятся на мысли о 50-70 долларах.
По информации инсайдеров, модель уже прошла сертификацию на территории США и Малайзии, а дебютный показ запланирован на вторую половину февраля.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00