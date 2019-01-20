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Slighter представила «умную» зажигалку на CES 2019

Компания производитель электроники из Ливана Slighte представила «умную» зажигалку. Презентация устройства прошла на технической выставке CES 2019.
Slighter представила «умную» зажигалку на CES 2019

Международная выставка электронных гаджетов CES 2019 прошла в Лас-Вегасе. В этом году на ней была представлена «умная» зажигалка, которая по заявлению разработчиков способна помочь бросить курить. Представители производителя говорят о том, что многие зависимые от никотина люди хотят бросить пагубную привычку. Однако достичь желаемого результата они самостоятельно не могут. В таком случае на помощь курильщику приходят современные вспомогательные средства. Таким является и разработанная ими зажигалка.

«Умное» устройство проводит анализ времени использования. После чего делает математические расчеты и разрабатывает алгоритм. Последний необходим для того, чтобы девайс переставал функционировать в то время, когда владелец решил закурить. Таким образом курильщику придется пропустить перекур. Цена инновационного гаджета составляет 129 долларов США. На потребительский рынок он попадет летом 2019 года. Разработку компании Slighter выбрали для проведения совместного исследовательского проекта, который будет представлен Институтом рака в Лионе, Центром профилактики рака в Гиге, Национальным институтом рака во Франции.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:55

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