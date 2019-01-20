Специалисты рассказали о способах борьбы с водой в топливном баке
Специалисты рассказали, почему в топливном баке появляется вода. Также они объяснили, как с этим бороться.
При повышенной влажности во время температурных перепадов в топливном баке часто накапливается конденсат. По словам специалистов, данная ситуация усугубляется при использовании авто с полупустым баком. Вода также может появляться вследствие заправки транспорта на недобросовестных АЗС. Это приводит к проблемам в работе силовой установки. Для борьбы с данной проблемой можно прибегнуть к прямому сливу воды. В конструкцию в данном случае можно устанавливать специальную пробку.
В случае бензиновых моторов поможет изопропиловый спирт. При добавлении пол-литра вещества в полный топливный бак, вода начнёт растворяться и перерабатываться в двигателе. При дальнейшей эксплуатации авто нужно проводить заправку не с пустым топливным баком. Заправляться следует, когда бак будет наполовину заполнен топливом.
При повышенной влажности во время температурных перепадов в топливном баке часто накапливается конденсат. По словам специалистов, данная ситуация усугубляется при использовании авто с полупустым баком. Вода также может появляться вследствие заправки транспорта на недобросовестных АЗС. Это приводит к проблемам в работе силовой установки. Для борьбы с данной проблемой можно прибегнуть к прямому сливу воды. В конструкцию в данном случае можно устанавливать специальную пробку.
В случае бензиновых моторов поможет изопропиловый спирт. При добавлении пол-литра вещества в полный топливный бак, вода начнёт растворяться и перерабатываться в двигателе. При дальнейшей эксплуатации авто нужно проводить заправку не с пустым топливным баком. Заправляться следует, когда бак будет наполовину заполнен топливом.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:04