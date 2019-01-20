Анастасия Костенко рассказала об отношениях со старшей дочкой Дмитрия Тарасова





Сейчас стали доступны новые подробности.Так, многих поклонников пары интересуют, как у Костенко строятся взаимоотношения с Ангелиной – подрастающей дочерью Дмитрия от первого брака.Анастасия в интервью поспешила ответить, что они отлично ладят и свободно общаются.Между тем, не все так гладко. Репортеры узнали, что Ангелина и ее отец постепенно отдаляются друг от друга. Так, недавно Тарасов удалил из своей странички в Instagram все снимки со старшей дочерью.В свою очередь Ангелина обратилась в орган опеки по причине нежелания в дальнейшем общаться с отцом.Известно, что до нынешнего брака с Анастасией Костенко Дмитрий Тарасов был женат 2 раза. Первой его супругой стала Оксана Тарасова, которая и подарила футболисту дочь Ангелину. Дальше Тарасов оформил семейные отношения с Ольгой Бузовой, продлившиеся 4 года. В этой паре наследников не было.Кстати, в настоящее время спортсмен накопил внушительные долги по алиментам в размере примерно 15 миллионов рублей. Он обращался в суд за уменьшением выплат, но все закончилось безрезультатно.