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Анастасия Костенко рассказала об отношениях со старшей дочкой Дмитрия Тарасова

В интернете и социальных сетях часто и активно обсуждаются детали супружеской жизни модели Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова.

Сейчас стали доступны новые подробности.

Анастасия Костенко рассказала об отношениях со старшей дочкой Дмитрия Тарасова

Так, многих поклонников пары интересуют, как у Костенко строятся взаимоотношения с Ангелиной – подрастающей дочерью Дмитрия от первого брака.

Анастасия в интервью поспешила ответить, что они отлично ладят и свободно общаются.

Между тем, не все так гладко. Репортеры узнали, что Ангелина и ее отец постепенно отдаляются друг от друга. Так, недавно Тарасов удалил из своей странички в Instagram все снимки со старшей дочерью.

Анастасия Костенко рассказала об отношениях со старшей дочкой Дмитрия Тарасова

В свою очередь Ангелина обратилась в орган опеки по причине нежелания в дальнейшем общаться с отцом.
Анастасия Костенко рассказала об отношениях со старшей дочкой Дмитрия Тарасова

Известно, что до нынешнего брака с Анастасией Костенко Дмитрий Тарасов был женат 2 раза. Первой его супругой стала Оксана Тарасова, которая и подарила футболисту дочь Ангелину. Дальше Тарасов оформил семейные отношения с Ольгой Бузовой, продлившиеся 4 года. В этой паре наследников не было.

Анастасия Костенко рассказала об отношениях со старшей дочкой Дмитрия Тарасова

Кстати, в настоящее время спортсмен накопил внушительные долги по алиментам в размере примерно 15 миллионов рублей. Он обращался в суд за уменьшением выплат, но все закончилось безрезультатно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:57

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