Ученые советуют в сезон гриппа чаще делать уборку помещений





Специалисты настаивают на том, что влажную уборку необходимо начинать с протирания своих девайсов и рабочего места, так как именно в этом месте накапливается большое количество бактерий. Ученые напоминают, что в борьбе с микробами гриппа важным является частое протирание пыли, которая будучи легким и летучим материалом имеет возможность накопления и распространения вредных организмов. Для ее уборки научные работники рекомендуют применять спиртовые антибактериальные средства. Ученые настаивают, что очень важно следить за такими девайсами, как клавиатура, мышка, мобильный телефон. Это объясняется тем, что руки человека постоянно контактируют с ними, а они беспрерывно накапливают на себе микробы.Специалисты рекомендуют не пренебрегать и другими способами профилактики. При появлении в коллективе больного необходимо проводить проветривание рабочего помещения и защищать себя медицинской маской.