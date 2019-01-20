Дмитрий Медведев поздравил композитора Владимира Дашкевича с юбилеем
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил лауреата Государственной премии СССР Владимира Дашкевича с юбилеем. Известному автору музыкальных произведений исполнилось 85 лет.
В своем поздравлении Дмитрий Медведев подчеркнул, что творчество Владимира Дашкевича неизменно удивляет своей оригинальностью, выразительностью, мелодичностью, разнообразием и особой яркостью. Также премьер-министр Российской Федерации добавил, что мелодии написанные этим композитором, являются неотъемлемой частью многих кинофильмов. Композиции Владимира Дашкевича нравятся практически всем, вне зависимости от возраста.
Знаменитый музыкант написал множество мелодий к более чем 80 кинолентам. Среди них фильм «Собачье сердце», оперы «Двенадцать» и «Ревизор», а также телесериал «Приключения Шерлока Холмса».
В своем поздравлении Дмитрий Медведев подчеркнул, что творчество Владимира Дашкевича неизменно удивляет своей оригинальностью, выразительностью, мелодичностью, разнообразием и особой яркостью. Также премьер-министр Российской Федерации добавил, что мелодии написанные этим композитором, являются неотъемлемой частью многих кинофильмов. Композиции Владимира Дашкевича нравятся практически всем, вне зависимости от возраста.
Знаменитый музыкант написал множество мелодий к более чем 80 кинолентам. Среди них фильм «Собачье сердце», оперы «Двенадцать» и «Ревизор», а также телесериал «Приключения Шерлока Холмса».
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:13