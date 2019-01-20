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Ученые: Грейпфрут и мандарины - самые опасные цитрусовые для организма

Известно, что далеко не все цитрусовые приносят пользу организму человека. Проведя ряд исследований ученые установили, что грейпфрут и мандарины являются самыми опасными среди своего семейства.
Ученые: Грейпфрут и мандарины - самые опасные цитрусовые для организма

Грейпфрут – это большой аллерген. Ученые уверены, что в его состав входит огромное количество фуранокумарины. Данное вещество является кислородсодержащим гетероциклическим соединением, которое ускоряет выход ферментов из организма. В свою очередь последние служат для усвоения лекарственных элементов. Медики предупреждают, что запивать препараты грейпфрутовым соком категорически запрещено. Это действие может вызвать передозировку лекарств в десять раз.

Еще одним фруктом из семейства цитрусовых, который способен навредить организму человека, оказался мандарин. Ученые рассказали, что данный цитрус часто подвергается обработке таким веществом, как этилен. Если регулярно употреблять мандарины, то эта химическая субстанция накопится в печени и приведет к неправильному ее функционированию. Кроме того, постоянное поедание апельсинов и лимонов способно спровоцировать заболевание подагрой и приток в кости мочевой кислоты.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:00

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