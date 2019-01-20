«Сталкер» возглавил топ-10 популярных на Западе советских фильмов
Кинокартина Андрея Тарковского под названием «Сталкер» возглавил топ-10 советских фильмов, которые стали популярными на Западе. Также в этот список вошли такие киноленты, как «Иди и смотри», «Андрей Рублев», «Жертвоприношение», «Ирония Судьбы, или С легким паром!» и другие.
Фильм «Сталкер», вышедший на телеэкраны в 1979 году, занял первое место, режиссером картины стал Андрей Тарковский. Потом идет кинематографическая драма под названием «Иди и смотри» Элема Климова. Еще несколько кинолент Андрея Тарковского таких, как «Ностальгия»,«Андрей Рублев», «Солярис», «Жертвоприношение» и «Зеркало» попали в список советских фильмов, которые стали популярными на Западе.
Лучшими фильмами были признаны «Ирония Судьбы, или С легким паром!» кинорежиссёра Эльдара Рязанова, «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также картина режиссёра Сергея Эйзенштейна под названием «Броненосец «Потемкин»
Фильм «Сталкер», вышедший на телеэкраны в 1979 году, занял первое место, режиссером картины стал Андрей Тарковский. Потом идет кинематографическая драма под названием «Иди и смотри» Элема Климова. Еще несколько кинолент Андрея Тарковского таких, как «Ностальгия»,«Андрей Рублев», «Солярис», «Жертвоприношение» и «Зеркало» попали в список советских фильмов, которые стали популярными на Западе.
Лучшими фильмами были признаны «Ирония Судьбы, или С легким паром!» кинорежиссёра Эльдара Рязанова, «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также картина режиссёра Сергея Эйзенштейна под названием «Броненосец «Потемкин»
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00