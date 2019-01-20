АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

«Сталкер» возглавил топ-10 популярных на Западе советских фильмов

Кинокартина Андрея Тарковского под названием «Сталкер» возглавил топ-10 советских фильмов, которые стали популярными на Западе. Также в этот список вошли такие киноленты, как «Иди и смотри», «Андрей Рублев», «Жертвоприношение», «Ирония Судьбы, или С легким паром!» и другие.

«Сталкер» возглавил топ-10 популярных на Западе советских фильмов

Фильм «Сталкер», вышедший на телеэкраны в 1979 году, занял первое место, режиссером картины стал Андрей Тарковский. Потом идет кинематографическая драма под названием «Иди и смотри» Элема Климова. Еще несколько кинолент Андрея Тарковского таких, как «Ностальгия»,«Андрей Рублев», «Солярис», «Жертвоприношение» и «Зеркало» попали в список советских фильмов, которые стали популярными на Западе.

Лучшими фильмами были признаны «Ирония Судьбы, или С легким паром!» кинорежиссёра Эльдара Рязанова, «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также картина режиссёра Сергея Эйзенштейна под названием «Броненосец «Потемкин»



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали о забытой модели
Астрономы: В будущем во Вселенной
Новость о смерти жены стала для Василия
Празднующая 43-летие Анастасия
Эксперты провели сравнение смартфонов
У Брэда Питта и Шарлиз Терон начался
Владелец автомобиля Chevrolet Cruze
Виктория Бекхэм поделилась секретом
«Сталкер» возглавил топ-10 популярных
Андрей Разин посвятил умершему сыну
Андрей Кончаловский озвучил способы,
Медведь на Камчатке отказался залечь в
Проповедник и ученый Коттон Мэзер в
Елизавета Туктамышева рассказала о
Владелец LADA Vesta рассказал, сколько
Ученые: Найден новый метод лечения
Бари Алибасов присоединился к
Дмитрий Исхаков признался, что Полина
Композитор Раймонд Паулс объяснил,
Виктор Салтыков рассказал о начале
Ученые разработали эффективные
Певец Андрей Губин в программе “Судьба
В Москве два человека пострадали во
Дмитрий Маликов надеется, что успеет
Ученые назвали самые интересные и
Певец Сергей Лазарев показал
Певица Глюкоза объяснила, почему муж не
Медики назвали продукты, помогающие
Стас Костюшкин впервые участвовал в
Звезду «Дома-2» Сашу Черно
Просмотреть все новости