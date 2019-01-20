«Сталкер» возглавил топ-10 популярных на Западе советских фильмов





Фильм «Сталкер», вышедший на телеэкраны в 1979 году, занял первое место, режиссером картины стал Андрей Тарковский. Потом идет кинематографическая драма под названием «Иди и смотри» Элема Климова. Еще несколько кинолент Андрея Тарковского таких, как «Ностальгия»,«Андрей Рублев», «Солярис», «Жертвоприношение» и «Зеркало» попали в список советских фильмов, которые стали популярными на Западе.Лучшими фильмами были признаны «Ирония Судьбы, или С легким паром!» кинорежиссёра Эльдара Рязанова, «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также картина режиссёра Сергея Эйзенштейна под названием «Броненосец «Потемкин»