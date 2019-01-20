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Ученые: Найден новый метод лечения инсульта и судорог

Американские ученые рассказали о том, что им удалось найти новый метод, который поможет в лечении инсульта и судорог. Совместные исследования провели сотрудники Лаборатории в Колд Спринг Харбор и Университета Эмори.
Ученые: Найден новый метод лечения инсульта и судорог

Ученые идеальным препаратом называют тот, который производит воздействие только на необходимые клетки и не несет никаких побочных эффектов. Для лечения мозга человека они разработали специальный механизм. С его помощью можно прийти к совершенно новому методу лечения таких недугов, как инсульты и судороги. Профессор Хиро Фурукава подчеркнул, при получении травмы мозг начинает окислятся, после чего начинается бесконтрольное выделение глутамата. Он, в свою очередь, наносит вред NMDA-рецептору, что приводит его к слишком частому запусканию. Подобная активность N-метил-D-аспарагиновой кислоты заметна при наличии у человека неврологических недугов. Например, инсульта и судорог, а также болезни Альцгеймера.

Исследователи разрабатывали способ предотвращения чрезмерного срабатывания NMDA-рецептора. Выявленные во время работы многообещающие соединения получили название - 93-я серия. Они оказались самыми эффективными в достижении необходимого результата. Соединения смогли подавить активность NMDA-рецептора. Однако, как оказалось, они способны вызывать непредсказуемые последствия. Узнав это, ученые занялись улучшением их уникальных особенностей. С помощью метода рентгеновской кристаллографии исследователям удалось выявить, что часть соединений проникает в карман NMDA-рецептора, который оказался чувствительным к окружающему pH. Фурукава подчеркнул, что это позволит им переделать химическое соединение серии 93.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:00

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