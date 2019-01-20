АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Индия намерена отправить в космос человекоподобного робота для исследований

Индия имеет намерение отправить в космос человекоподобного робота, который займется проведением исследований. В частности, машине предстоит оценить, как человеческий организм станет реагировать на созданную искусственным путем среду.
Индия намерена отправить в космос человекоподобного робота для исследований

По данным источников, индийский робот уже практически готов к эксплуатации. Он сможет похвастаться практически всеми функциями, необходимыми для управления космическим аппаратом. При этом экипаж первого для Индии корабля, отправленного в космос, подготовку может проходить на просторах России, что подтвердили сотрудники ИОКИ. Первый автономный полет пока намечен на 2021 год, сейчас осуществляется подбор членов экипажа.

Ожидается, что участником полета также окажется девушка-космонавт, и впервые гражданка Индии посетит космическое пространство. Кроме того, для изучения Солнца в стране намерены запустить специальный аппарат Aditya-L1, он возьмет на себя процесс исследования верхних слоев звезды.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 00:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалист рассказал о преимуществах и
Индия намерена отправить в космос
Quake II получила поддержку RTX
В Сети появился первый рендер нового
Дженнифер Лопес поразила публику своей
Школьник разместил в Сети видео с
Энди Серкис в образе Терезы Мэй голосом
Путин поздравил организаторов и
NASA и Китай сотрудничают в рамках
Евгения Медведева сообщила, что
Анастасия Шубская поделилась редким
Эксперты озвучили ключевые источники
Анфиса Чехова поделилась архивными
После развода с Ритой Дакотой Влад
Андрей Аршавин впервые за пять лет
В РПЦ прокомментировали объявление
Анна Седокова рассказала, как
Суд на 72 часа продлил арест
На архивном снимке Гоша Куценко и
В Сети появились фото плеера седьмого
Владелец Mazda 6 рассказал о плюсах
Анна и Надежда Михалковы почтили память
«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в
Названы вызывающие пищевую зависимость
Семён Слепаков 18 лет назад был копией
На дне Телецкого озера может скрываться
Флагман Galaxy S10 X от Samsung может
Алеся Кафельникова пугает своим
Звёзды российского шоу-бизнеса
Меган Маркл увидели в ресторане с
Просмотреть все новости