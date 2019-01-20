Индия намерена отправить в космос человекоподобного робота для исследований





По данным источников, индийский робот уже практически готов к эксплуатации. Он сможет похвастаться практически всеми функциями, необходимыми для управления космическим аппаратом. При этом экипаж первого для Индии корабля, отправленного в космос, подготовку может проходить на просторах России, что подтвердили сотрудники ИОКИ. Первый автономный полет пока намечен на 2021 год, сейчас осуществляется подбор членов экипажа.Ожидается, что участником полета также окажется девушка-космонавт, и впервые гражданка Индии посетит космическое пространство. Кроме того, для изучения Солнца в стране намерены запустить специальный аппарат Aditya-L1, он возьмет на себя процесс исследования верхних слоев звезды.