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Уфологи засекли возле МКС десяток кораблей-разведчиков с Нибиру

Уфологи сумели зафиксировать возле МКС порядка десяти кораблей, которые могут являться разведчиками с планеты Нибиру. Обнаружить НЛО удалось очевидцам, наблюдавшим за трансляцией через Интернет.
Уфологи засекли возле МКС десяток кораблей-разведчиков с Нибиру

Со слов конспирологов, загадочные инопланетный корабли оказались практически на одной орбите со станцией, оставаясь почти без движения. Ученые пытались дать увиденному логичное объяснение, однако у уфологов на этот счет другое мнение. Они убеждены, что посланники Нибиру пытались установить связь с человечеством, однако официальные источники решили такую информацию не распространять. Предполагается, что представители внеземной цивилизации вели наблюдение за Землей и МКС, стараясь разведать как можно больше о землянах. Для этого “незнакомцы” нарочно предпочитают путешествовать группами.

Даже мнения конспирологов разделились, поскольку некоторые не верят, что пришельцы планируют атаковать землян. Часть уфологов убеждены, что посланники Нибиру имеют добрые намерения.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55

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