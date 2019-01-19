Уфологи засекли возле МКС десяток кораблей-разведчиков с Нибиру
Уфологи сумели зафиксировать возле МКС порядка десяти кораблей, которые могут являться разведчиками с планеты Нибиру. Обнаружить НЛО удалось очевидцам, наблюдавшим за трансляцией через Интернет.
Со слов конспирологов, загадочные инопланетный корабли оказались практически на одной орбите со станцией, оставаясь почти без движения. Ученые пытались дать увиденному логичное объяснение, однако у уфологов на этот счет другое мнение. Они убеждены, что посланники Нибиру пытались установить связь с человечеством, однако официальные источники решили такую информацию не распространять. Предполагается, что представители внеземной цивилизации вели наблюдение за Землей и МКС, стараясь разведать как можно больше о землянах. Для этого “незнакомцы” нарочно предпочитают путешествовать группами.
Даже мнения конспирологов разделились, поскольку некоторые не верят, что пришельцы планируют атаковать землян. Часть уфологов убеждены, что посланники Нибиру имеют добрые намерения.
Со слов конспирологов, загадочные инопланетный корабли оказались практически на одной орбите со станцией, оставаясь почти без движения. Ученые пытались дать увиденному логичное объяснение, однако у уфологов на этот счет другое мнение. Они убеждены, что посланники Нибиру пытались установить связь с человечеством, однако официальные источники решили такую информацию не распространять. Предполагается, что представители внеземной цивилизации вели наблюдение за Землей и МКС, стараясь разведать как можно больше о землянах. Для этого “незнакомцы” нарочно предпочитают путешествовать группами.
Даже мнения конспирологов разделились, поскольку некоторые не верят, что пришельцы планируют атаковать землян. Часть уфологов убеждены, что посланники Нибиру имеют добрые намерения.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55