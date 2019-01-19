Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми

Николас Кейдж

Камерон Диаз

Кейли Куоко

Том Круз

Бритни Спирс

Памела Андерсон

Никки Рид

Мохаммед Али

Джулия Робертс

Мэрайя Кери

Аврил Лавин





Актёр за свою жизнь имел немало романов, а знакомство с Элис Ким произошло в 2004 году. Девушка работала в суши-баре, покорив сердце голливудской звезды за один вечер. Спустя два месяца с момента знакомства произошла свадьба, в 2005 у пары родился ребенок. Правда, постепенно Николас Кейдж становился все более придирчивым, сыграло роль и его пристрастие к алкоголю, поэтому в 2016 брак распался.Актриса долгое время не имела серьезных отношений, однако в 2014 она закрутила роман с музыкантом Бенджи Мэдденом. Голливудская звезда и участник коллектива Good Charlotte сыграли свадьбу в начале 2015 года, до сих пор оставаясь вместе. Кроме того, пара планирует усыновить ребенка.Звезда “Теории большого взрыва” в 2013 году согласилась на свидание вслепую, познакомившись так с теннисистом Райаном Свитингом. Через три месяца влюбленные обручились, но уже в 2015 союз распался по причине “неразрешимых разногласий”.Актер и его коллега Кэти Холмс познакомились в 2005 году, и уже через несколько месяцев влюбленные обручились. Спустя год у них появилась дочь, а в 2012 актриса потребовала развода, поскольку устала от увлеченности Тома Круза саентологией. Холмс получила над дочерью единоличную опеку, после чего актер никак не пытается взаимодействовать с наследницей.Новость о помолвке певицы и Кевина Федерлайна прозвучала летом 2004, пара была знакома всего три месяца. Осенью они сыграли свадьбу, спустя год у Бритни Спирс и ее избранника родился наследник, в 2006 — появился второй. Впрочем, уже в июне 2007 года супруги расторгли брак, причиной чему называют измены танцора и его желание “пропиариться” на своей супруге.Актриса и музыкант Томми Ли связали себя узами брака в 1995 году, хотя знакомы “возлюбленные” были всего четыре дня. В том же году у модели случился выкидыш, затем пара завела двух детей, а в 1998 рассталась. После этого Андерсон и Ли еще сходились, и окончательно их союз исчерпал себя в 2000 году.Звезда саги “Сумерки” вышла замуж Пола МакДональда спустя несколько месяцев после знакомства, что произошло в 2011 году. Продержался быстрый брак всего два года, пара рассталась из-за занятости. Впрочем, им удалось сохранить теплые отношения, и бывшие супруги даже продолжили сотрудничество в музыкальной сфере.Выдающийся боксер позвал замуж официантку Сонджи Рой всего спустя месяц после знакомства. Брак не продлился долго из-за религии, поскольку девушка не исповедовала ислам, за что ее не приняли в окружении Али. Пара расторгла союз в 1966 году, и в суде спортсмен заявлял, что его жена слишком откровенно одевается.Выйти замуж за кантри-исполнителя Лайли Ловетта актриса согласилась через три недели с момента знакомства. Тайная свадьба имела место в 1993 году, но брак продержался два года, поскольку Робертс была увлечена карьерой, не оставлявшей ей времени на семью. После расставания экс-супруги сохранили дружеские отношения.Певица и актер Ник Кэннон связали себя браком весной 2008 года, будучи знакомыми всего месяц. В 2011 у супругов на свет родились близнецы, а позже Мэрайя Кери открыто заявляла, что не намерена больше заводить наследников. Некоторые считают, что именно нежелание звезды иметь большую семью и стало причиной развода в 2016.Отношения певицы и музыканта Чеда Крюгера начались в 2012, спустя месяц после этого артисты обручились. Свадьбу Аврил Лавин и солист Nickelback сыграли летом 2013 года, но в 2015 стало известно о расставании супругов. Предполагается, что знаменитости отдалились по причине проблем со здоровьем у Лавин, страдавшей от болезни Лайма. На фоне последней развилась депрессия и проблемы со спиртным, но сейчас певица возвращается к творческой деятельности.