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Ferrari провела краш-тест новой версии болида

Представители Ferrari провели краш-тест новой версии болида. Автомобиль официально презентуют 15 февраля в рамках торжественного мероприятия в Маранелло.

Ferrari провела краш-тест новой версии болида


Раньше краш-тесты успешно смог пройти новый автомобиль команды "Торо Россо". Стоит отметить, что предсезонные заезды всех авто перед чемпионатом F1, стартуют в Барселоне в период 18-21 февраля. Практически сразу после тестов, гонщики начнут тренироваться к чемпионату. Пилоты за короткое время должны полностью прочувствовать новую версию болида, основательно продумать тактику предстоящих гонок, чтобы добиться хороших результатов. Руководство Ferrari довольно созданным авто, потому что оно полностью отвечает основным стандартам, прописанным в новом гоночном регламенте. За счёт изменений в строении транспортного средства гонки станут более зрелищными.

До начала презентации какая-либо информация о технических данных авто держится в секрете. Это ещё больше подогревает интерес потенциальных конкурентов, а также болельщиков.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:04

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